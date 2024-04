In Consiglio regionale 14 gruppi, è corsa alle presidenze

Nel palazzo del Consiglio regionale, a dieci giorni dall'insediamento dei nuovi eletti, continuano le operazioni per l'avvio operativo della legislatura.

Oggi è stata definita ufficialmente la composizione dei 14 gruppi, sette di maggioranza, sei di opposizione e il Misto. Con qualche sorpresa, in maggioranza c'è il primo cambio di casacca: è il consigliere eletto nelle liste del Psi, Lorenzo Cozzolino, che invece di confluire nel gruppo misto, aderisce a Orizzonte comune.

Lo stesso gruppo misto sarà composto dai due unici eletti per la propria rispettiva lista: Alice Aroni (Udc) e Alessandro Sorgia (Lega), che sarà il capogruppo.

Vista la scarsa rappresentanza femminile in Aula con solo nove donne (più la presidente Todde) scontata anche la quasi totale assenza femminile nei 14 incarichi di presidente e altrettanti di vice dei gruppi: l'unica capogruppo donna è Maria Laura Orrù (Avs), mentre Alice Aroni è vice del Misto.

Gli altri ruoli principali sono Roberto Deriu capogruppo del Pd, Michele Ciusa del M5s, Francesco Agus per la seconda volta capogruppo dei Progressisti, Luca Pizzuto per Sinistra futura, Sebastian Cocco per Uniti per AT, Sandro Porcu per Orizzonte comune, in maggioranza. Per l'opposizione Angelo Cocciu capogruppo di Fi, Paolo Truzzu di Fdi, Franco Mula per Alleanza Sardegna, Gianni Chessa per il Psd'Az, Umberto Ticca per i Riformatori e Antonello Peru per Sardegna al centro 20Venti.

Da spartire ci sono anche le sei presidenze e altrettante vicepresidenze delle sei commissioni consiliari e i sei posti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, che sarà eletto nella prossima seduta dell'Aula attesa per martedì 23.

Dell'ufficio fanno parte due vice presidenti (uno di minoranza), tre questori (uno di minoranza) e un segretario. Per questi ruoli circolano già dei nomi: per la vice presidenza in maggioranza in pole Giuseppe Frau (Uniti per AT), per la minoranza i Riformatori con Giuseppe Fasolino o Aldo Salaris, tra i questori corsa tra Giuseppe Dessena (Avs), Walter Piscedda (Pd) e Alessandro Solinas (M5s) in maggioranza, che però potrebbero correre per la presidenza della commissione più importante, quella del Bilancio contesa tra Pd e M5s. Per le commissioni all'Autonomia potrebbe andare il dem Salvatore Corrias o Diego Loi per Avs. Alla Cultura probabile una donna, o Paola Casula (Sinistra futura) o la dem Camilla Soru.



