Dopo i lavori il porto di Arbatax riprende la piena operatività

Taglio del nastro e riapertura del molo di Levante esterno: il porto di Arbatax ritorna, dopo anni, alla sua completa operatività commerciale dopo l'incidente del 2020. Con un investimento di circa 400 mila euro, oltre al prioritario ripristino della "briccola" danneggiata dall'urto con il traghetto Bithia di Tirrenia, sono stati sostituiti tutti i vecchi respingenti e sono state posizionate delle passerelle amovibili per agevolare e rendere più sicure le operazioni degli ormeggiatori nella fase di attracco.

Rimessa a nuovo anche l'intera area di imbarco con la manutenzione del muraglione e il rifacimento dell'intera segnaletica stradale. L'intervento consentirà di liberare dal traffico commerciale la banchina di Levante interna, per destinarla interamente alla nautica da diporto. Il comparto del diporto potrà contare anche sui nuovi spazi nella Darsena Cantieristica.

L'intero compendio portuale sarà inoltre a breve interamente coperto da un sistema di videosorveglianza avanzato - finanziato con fondi AdSP per ulteriori 600 mila euro - composto da 30 videocamere ad alta risoluzione. Altri interventi riguardano la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione, la ristrutturazione dell'edificio ex dogana (che ospiterà uffici dell'AdSP), i lavori di consolidamento e sistemazione dei piazzali del Molo di Ponente, il livellamento dei fondali del bacino di evoluzione e la realizzazione dei nuovi scali di alaggio sulla banchina di riva alla radice del molo di Ponente.

Opere - spiega l'Adsp - che, già nel prossimo triennio, consentiranno l'innalzamento del livello qualitativo ed operativo dello scalo per favorire l'avvio di nuovi collegamenti di linea e lo sviluppo del mercato crocieristico.

"Il simbolico taglio del nastro odierno rappresenta un primo, ma significativo, traguardo in poco più di due anni di attività dell'ente nello scalo di Arbatax - spiega Massimo Deiana, presidente dell'Authority - ripristiniamo ufficialmente la piena operatività del molo di Levante esterno, incrementando, allo stesso tempo, la sicurezza delle operazioni svolte dagli operatori portuali. Da oggi, quindi, il porto riacquisisce la sua naturale capacità di ormeggio liberando spazi importanti per la nautica da diporto. È sicuramente la prima tessera di un complesso mosaico di interventi che testimoniano la determinata volontà dell'AdSP di potenziare lo scalo portuale della Sardegna centro orientale".



