Diga Casteldoria, vertice con Regione e agricoltori

Domani a Valledoria ci sarà un vertice fra il Consorzio di bonifica del nord Sardegna, l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianfranco Satta, i sindaci della bassa valle del Coghinas e le associazioni di agricoltori della zona per fare il punto sulla grave situazione irrigua nei campi, rimasti praticamente a secco a causa di un guasto verificatosi il 25 marzo nella diga di Casteldoria.

Nell'impianto è registrato il malfunzionamento di una paratia, con il conseguente stop all'erogazione dell'acqua a decine di aziende agricole.

Come soluzione temporanea l'Enas ha installato tre elettropome che prelevano direttamente dall'alveo del fiume Coghinas, secondo uno schema concordato nella cabina di regia regionale, per una portata di 500 l/s da dedicare alla sola irrigazione del distretto della bassa valle.

"Nonostante ciò, la risorsa erogata risulta limitata, perdura l'emergenza idrica e non si è in grado di garantire la risorsa idrica necessaria a soddisfare le numerose richieste dei consorziati", spiega il presidente del Consorzio di bonifica, Tony Stangoni. "La situazione rischia di precipitare, in un periodo caratterizzato da temperature ben al di sopra della media con parte delle colture estive da impiantare o già messe a dimora".



