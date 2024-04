Due colpi in poche ore, rapinatore arrestato a Sassari

Lunedì mattina, in poche ore, armato di pistola e coltello ha rapinato in pieno centro a Sassari un'edicola di giornali e un negozio di generi alimentari. L'uomo, identificato dalla polizia, è stato arrestato il giorno dopo dagli agenti della Squadra mobile e poi trasferito nel carcere di Bancali.

La polizia è intervenuta dopo la chiamata della titolare dell'edicola, che ha denunciato di essere stata rapinata da un uomo armato di pistola, facendo una descrizione del malvivente che si era allontanato dopo avere portato via l'incasso. Grazie anche ai filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona, gli agenti della Mobile hanno identificato il rapinatore.

L'uomo, prima che la polizia lo rintracciasse, è riuscito a mettere a segna un'altro colpo, questa volta armato di coltello, a danno di un negozio alimentari. Non distante dal negozio gli agenti hanno notato un'auto sospetta, che corrispondeva a quella utilizzata dal rapinatore. Hanno fermato il mezzo e lo hanno perquisito trovando all'interno un giubbotto e un coltello identici a quelli usati per il colpo. L'uomo che si trovava alla guida ha riferito che gli oggetti ritrovati appartenevano al figlio, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è stato quindi rintracciato in centro e fermato, nonostante un vano tentativo di fuga spintonando gli agenti. È stato arrestato e accompagnato nel carcere di Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



