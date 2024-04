In auto con 31 kg di marijuana, arrestato nel Cagliaritano

Nel bagagliaio e sui sedili posteriori dell'auto, nascosti da alcuni coperte, c'erano 31 chili di marijuana. E' quanto hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile di Cagliari arrestando un 38enne, residente nell'hinterland di Cagliari, per detenzione e spaccio di droga.

L'operazione è scattata lunedì. Diverse pattuglie della polizia erano impegnate lungo la statale 131 "Carlo Felice" in una serie di controlli. Hanno notato l'auto condotta dal 38enne che percorreva la statale a velocità elevata, effettuando anche alcune manovre pericolose. Hanno bloccato la macchina all'altezza di Nuraminis e l'hanno perquisita.

Nel bagagliaio e sui sedili posteriori c'erano 31 buste di marijuana da un chilo ciascuna. L'uomo è stato arrestato e adesso si trova in cella a Uta.

Sono in corso le indagini della squadra mobile per stabilire la provenienza della droga e a chi era destinata.



