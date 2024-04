Gli occhi di 110 telecamere a Nuoro, garantita la privacy

Entro pochi giorni le 110 telecamere del sistema di videosorveglianza della città di Nuoro saranno tutte pienamente operative. Non solo, perchè attraverso la centralizzazione della gestione e del controllo al comando della polizia locale, garantiranno il massimo della privacy dei cittadini: solo gli agenti della municipale potranno infatti visionare le immagini e poi raccordarsi, in caso di reati, con le altre forze dell'ordine.

Il nuovo piano per la sicurezza urbana con l'aiuto degli occhi elettronici posizionati nei punti strategici della città, è stato presentato oggi al sindaco Andrea Soddu e al comandante dei vigili urgani Massimiliano Zurru dai consulenti del gruppo che si è occupato del progetto integrato.

"Il tema della sicurezza è molto importante, ma anche delicato - sottolinea il primo cittadino - Lo stiamo affrontando in modo da permettere ai cittadini di poter vivere la città sentendosi protetti e allo stesso tempo garantendo loro il sacrosanto diritto della privacy".

Per il comandante Zurru, si tratta di un ulteriore tassello della "riorganizzione del comando di polizia locale che vuole essere sempre più vicino alle esigenze di sicurezza del cittadino utilizzando le migliori tecnologie e salvaguardando la privacy delle persone, la cui fiducia è al centro di questo progetto".



