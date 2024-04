Con pistola giocattolo rapina un alimentare a Sassari,denunciato

Lunedì sera un uomo con il volto travisato e una pistola in pugno è entrato in un negozietto di generi alimentari nella borgata di Caniga, alle porte di Sassari, e ha minacciato la titolare per farsi consegnare l'incasso, poche decine di euro. La Polizia locale ha avviato le indagine riuscendo a identificare l'autore che è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata e porto di coltello.

Gli agenti del nucleo di prossimità del centro storico di Sassari sono risalti al responsabile, un giovane residente in un comune dell'hinterland, grazie alle registrazioni del sistema di video-sorveglianza presente nella zona della rapina e alle testimonianze raccolte dai colleghi. Da qui la perquisizione nella sua abitazione dove è stata trovata la pistola utilizzata per il colpo. Si tratta di un'arma giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso per renderla simile a una vera pistola. In casa sono stati anche rinvenuti e sequestrati gli abiti che il giovane indossava durante la rapina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA