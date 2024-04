Todde nomina i 12 assessori della giunta in Sardegna

La governatrice sarda Alessandra Todde ha nominato i 12 assessori (50% donne) della giunta. Alla Sanità: Arnaldo Bartolazzi (M5s). Al Lavoro: Desirè Manca (M5s). All'Urbanistica: Francesco Spanedda (quota Todde). Ai Trasporti: Barbara Manca (Todde). Alla Programmazione e Bilancio e vicepresidente: Giuseppe Meloni (Pd). All'Industria Emanuele Cani (Pd). All'Agricoltura: Gianfranco Satta (Progressisti). Ai Lavori Pubblici: Antonio Piu (Avs). Al Turismo: Franco Cuccureddu (Orizzonte comune). All'Ambiente: Rosanna Laconi (Pd). Cultura e Istruzione: Ilaria Portas (Sinistra Futura). Agli Affari generali: Mariaelena Motzo (Lista Todde).

Un lungo applauso da parte dei consiglieri regionali ha accolto nell'Aula della massima assemblea sarda la nuova presidente per l'avvio della prima seduta della 17/a legislatura. A presiedere il consigliere più anziano, Lorenzo Cozzolino (Psi) che dopo aver introdotto i lavori ha chiamato i quattro segretari più giovani che hanno proceduto all'appello per il giuramento dei nuovi consiglieri regionali e degli assessori, appena nominati, che non sono stati , invece, eletti come consiglieri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA