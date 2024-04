Todde, 'election day per europee e comunali anche in Sardegna'

La prima seduta della nuova giunta Todde sarà quasi certamente giovedì mattina, sul tavolo il tema da affrontare immediatamente sono le elezioni: lo precisa la governatrice Todde al termine dei lavori della prima seduta del Consiglio regionale rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Vogliamo accorpare europee e amministrative, non solo per far risparmiare le casse dello Stato, ma perché la finestra temporale non avrebbe giustificato una scelta diversa, saranno accorpate in una giornata unica", chiarisce. Ora "è importante definire subito con gli assessori un metodo di lavoro, dobbiamo essere concreti".

"Nel frattempo c'è la formazione degli uffici degli assessori e della giunta, dobbiamo organizzare un passaggio di consegne ordinato con i predecessori e discutere delle priorità: dalla sanità all'energia, oltre al bando sulla continuità", conclude



Riproduzione riservata © Copyright ANSA