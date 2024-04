Scoppia incendio in casa a Villaputzu, un uomo in salvo

Un incendio ha quasi completamente distrutto un'abitazione a due piani a Villaputzu.

Il proprietario è stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118: non ha riportato ferite, per lui tanta paura.

Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, si è sviluppato poco prima di mezzogiorno nello stabile in via Garibaldi 19.

Le fiamme hanno coinvolto l'intera abitazione provocando anche il crollo del solaio in legno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che dopo aver soccorso il proprietario hanno spento il rogo prima che potesse propagarsi alle case vicine.

A Villaputzu sono anche intervenuti i carabinieri della Stazione di Muravera che si stanno occupando degli accertamenti.





