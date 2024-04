Neo assessore Meloni, ora rendiconto poi variazione bilancio

Sarà un passaggio di consegne tutto gallurese quello che avverrà nelle prossime ore all'assessorato del Bilancio e per la vice presidenza della giunta, tra l'uscente Giuseppe Fasolino, rieletto con i Riformatori, e l'attuale presidente del Pd, e secondo consigliere più votato, Giuseppe Meloni.

"Tra noi - dice il neo assessore - c'è un rapporto di amicizia, oltre che un rapporto leale e politico tra rappresentanti delle istituzioni della Sardegna provenienti dallo stesso territorio, un territorio così importante che eredita la guida di questo assessorato così strategico. Sarà un passaggio di consegne non solo formale - spiega - ma cercheremo di capire quali sono i problemi irrisolti che meritano particolare attenzione da subito e sono sicuro che Giuseppe Fasolino darà una mano in questa direzione e non si sottrarrà".

Meloni risponde ai giornalisti sulle prossime mosse: "Innanzitutto adesso dobbiamo pensare al rendiconto, che non riusciremo ad approvare entro il 30 di aprile - chiarisce -, dobbiamo verificare in tutti gli assessorati se è stato portato avanti il lavoro per la sua approvazione e poi ci sarà una variazione d'assestamento, che prevedo nel corso dell'estate e nella quale inizieremo a incidere e dare un primo segnale della nostra attività".

"Quello che potremo fare lo faremo da subito perché è giusto intervenire su questa finanziaria che stiamo ereditando, ma - sottolinea il numero due della giunta - se ci dovesse essere, come speriamo, una massa manovrabile, siamo convinti di poter incidere da subito". Quanto all'incarico da presidente del Pd, Meloni annuncia che lo lascerà, anche se "in realtà non c'è un'incompatibilità formale per quanto riguarda il presidente e il ruolo nell'esecutivo, però - precisa - c'è una valutazione che sarà fatta dagli organismi del partito, ora abbiamo l'urgenza dell'avvio di legislatura e delle amministrative, ne parleremo subito dopo".



