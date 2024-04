Quartu, la giunta Milia accelera sulle grandi opere

Fornaci Picci, ex Distillerie Capra, nuova Piazza Dessì e nuovo Mercato civico, Teatro cittadino. La giunta comunale di Quartu Sant'Elena accelera il passo sulle grandi opere in città e affina ulteriormente gli obiettivi di mandato attraverso l'aggiornamento del Dup (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026, all'interno del quale si trova il Programma triennale delle esigenze pubbliche che per la loro ampiezza, complessità realizzativa ed articolazione gestionale si prestano particolarmente ad essere realizzate attraverso il ricorso a forme di parternariato pubblico/privato.

L'aggiornamento è stato reso necessario - fa sapere l'amministrazione comunale in una nota - al fine di includere nell'elenco ulteriori esigenze pubbliche dell'Ente, come ad esempio il capitolo relativo all'affidamento gestionale del Teatro "Il Nuovo" o la componente esecutiva e gestionale del futuro polo di Studi presso le ex Distillerie Capra. Grandi opere ma non solo: anche la gestione delle entrate tributarie e della sosta a pagamento, che si avviano verso una possibile esternalizzazione, o i servizi energetici per la gestione degli impianti tecnologici degli edifici comunali fanno parte dell'elenco.

L'aggiornamento mette un punto fermo sulle priorità dell'amministrazione comunale riguardo le grandi opere da qui alla fine del mandato. Proprio nelle scorse settimane l'amministrazione aveva costituito una cabina di regia interna per stimolare investimenti e forme di partnership pubblico-privata legate ai progetti di riqualificazione delle Fornaci Picci e delle ex Distillerie Capra, attraverso azioni mirate di comunicazione e di informazione destinate ai potenziali partners. Un passo propedeutico al lancio della manifestazione d'interesse sui due grandi interventi destinati a cambiare il volto urbanistico della terza città della Sardegna.





