Presidente provvisorio dell'Aula, 'aprire palazzo a cittadini'

L'auspicio di una una "reciproca e costante collaborazione tra la Giunta regionale e questa Assemblea, con proficue interlocuzioni finalizzate a realizzare le risposte legislative necessarie per soddisfare le aspettative dei sardi" e l'obiettivo di "dimostrare che questa Assemblea è la casa della democrazia e della partecipazione". Così il presidente del Consiglio provvisorio per la seduta dell'insediamento, Lorenzo Cozzolino, nel suo discorso che ha preceduto l'inizio delle procedure di votazione per il presidente dell'Assemblea sarda.

"In campagna elettorale abbiamo promesso che ci saremmo occupati di risolvere le crisi che affliggono la nostra regione - ha sottolineato il consigliere più anziano chiamato a presiedere l'aula prima dell'elezione del nuovo presidente -, ora, per farlo, dobbiamo aprire le porte del palazzo ma soprattutto aprire le orecchie per saper ascoltare i reali bisogni e per poter costruire dopo, con razionalità, le leggi necessarie".

Un passaggio sui giovani, "non dobbiamo considerarli come soggetti passivi, ma veri protagonisti della propria crescita in un autentico rapporto educativo: sono loro il nostro futuro". E poi le sfide della legislatura: sanità su tutte e trasporti, ma anche agricoltura, pastorizia e ambiente, con lo sguardo rivolto all'Unione europea.

"Questo è il compito che ci attende, e per quanto difficile possa apparire - ha concluso con gli auguri di buon lavoro a tutti i colleghi e le colleghe -, a esso dobbiamo dedicarci con tutte le nostre forze per creare fiducia nel domani e nei giovani e offrire migliori condizioni per una serena e pacifica convivenza del nostro popolo".

Una curiosità: Cozzolino ha dovuto richiamare più volte i suoi colleghi in aula indisciplinati al momento della prima votazione per eleggere il presidente del Consiglio.



