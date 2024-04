Neo assessora regionale Manca lascia Quartu, arriva Atzori

Barbara Manca, neo assessora regionale dei Trasporti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessora alla Mobilità e Trasporti nella giunta comunale di Quartu Sant'Elena.

Con decreto n.48, oggi il sindaco Graziano Milia ha nominato Elisabetta Atzori alla carica di assessora alla Mobilità e ai Trasporti.

Laureata in Ingegneria Civile all'Università di Cagliari, Atzori vanta un percorso da trasportista nell'Anas Spa, dove a partire dal 1998 ha svolto diverse mansioni ricoprendo da ultimo l'incarico di progettista e direttore dei Lavori dell'Uo Edilizia ed Ambiente presso Anas Spa-Struttura Territoriale Sardegna.

"Ringrazio il Sindaco Graziano Milia per avermi dato la preziosa possibilità di fare questa esperienza, per la sua guida in questi anni, per la sua fiducia e per la stima profusa nei miei confronti e da me ricambiata", ha dichiarato la dimissionaria Barbara Manca.

"Entusiasmo e massimo impegno" sono stati garantiti dalla neo assessora Atzori nell'andare a ricoprire il nuovo incarico.

"Raccolgo il buon lavoro seminato in questi anni da chi mi ha preceduto, con l'intento di portare a termine i dossier già avviati e quelli ancora da avviare nella terza città della Sardegna, per renderla sempre più moderna, interconnessa e sostenibile".

