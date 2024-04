Automobilista ubriaco fermato a 200km/h sulla Nuoro-Olbia

Nello scorso fine settimana un automobilista è stato fermato dalla Polizia stradale di Sassari mentre sfrecciava a 200 km/h, sulla strada statale 131 Dcn Nuoro-Olbia.

Gli agenti lo hanno fotografato a distanza con il telelaser, a pochi chilometri dall'ingresso di Olbia, e lo hanno bloccato immediatamente, L'uomo è risultato avere il tasso alcolemico oltre il limite: per lui sono scattati ritiro della patente e sanzione.

Questo è uno dei casi rilevati dalla Polstrada durante i controlli organizzati nell'ultimo fine settimana sulle strade del nord Sardegna per cercare di prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera".

Sei pattuglie, distribute sul tutto il territorio, hanno controllato 70 veicoli. Dodici conducenti, tutti di età compresa fra i 20e i 40 anni, sono risultati positivi all'alcol test, con tassi anche di quattro volte superiori ai limiti previsti.

Fa caso a sé un automobilista novantenne, anche lui alla guida in stato di alterazione alcolica, che è stato coinvolto in un incidente stradale, riportando fortunatamente solo lievi ferite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA