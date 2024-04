Per l'olio bio Masoni Becciu doppietta all'Ercole Olivario

Masoni Becciu si conferma fra le realtà olivicole più blasonate d'Italia e fa ancora doppietta all'Ercole Olivario, dove da otto anni primeggia. L'azienda di Villacidro certificata bio guidata da Valentina Deidda e Nicola Solinas, per il secondo anno di seguito conquista due premi in due diverse categorie: per l'extravergine fruttato medio al primo posto l'Alphabetum, per l'extravergine fruttato intenso al secondo posto Cuncordu. A Perugia la consegna del premio promosso dall'Unione italiana delle Camere di commercio in collaborazione con l'ente camerale dell'Umbria, i ministeri dell'Agricoltura e delle Imprese e del Made in Italy e l'Ice.

L'azienda di Villacidro in questi giorni ha fatto il pieno di riconoscimenti. L'Alphabetum è stato giudicato il miglior olio evo al mondo al Sol d'oro di Verona, il miglior novello al mondo al Biol, il concorso mondiale dedicato all'olio biologico, dove ha conquistato il terzo posto come olio bio. Non solo: al Magnifico di Firenze ha fatto tripletta: miglior olio d'Europa, d'Italia e Best Insular.

"Alphabetum colpisce per eleganza e seducente complessità - si legge nella motivazione dell'Ercole Olivario - Le note principali sono di pomodoro ed erbaceo con un accenno al carciofo che donano amaro e piccante in equilibrio. Un olio orgogliosamente sardo, prodotto da uliveti di proprietà della varietà Nera di Villacidro, sulle colline del cagliaritano". La formula del successo è racchiusa nell'attenzione alle innovazioni tecnologiche, al terroir, con i terreni a disfacimento granitico, gli arbusti tipici della Sardegna tutto attorno, nella cura posta in tutte le fasi della lavorazione.

"Dedichiamo i riconoscimenti a tutti i ragazzi e le ragazze sardi e sarde affinché possano intraprendere il sogno di coltivare la terra con l'auspicio di raccogliere tutte le nostre soddisfazioni", commenta Nicola Solinas.



