Fabio Mastrangelo debutta sul podio del Lirico di Cagliari

Fabio Mastrangelo debutta a Cagliari alla guida di orchestra e coro del Lirico. L'ottavo appuntamento con la stagione dei concerti è in programma venerdì 12 aprile, alle 20,30, e sabato 13 alle 19 al teatro di via Sant'Alenixedda guidato da Nicola Colabianchi.

Nato a Bari, classe 1965, Mastrangelo è unanimemente riconosciuto come il direttore d'orchestra italiano più famoso nella Russia di oggi. Da 21 anni vive a San Pietroburgo ed è direttore artistico dello storico teatro pietroburghese "Music Hall".

Mezzosoprano solista è Elizaveta Mikhailova, anche lei al suo debutto a Cagliari.

Il programma musicale si apre con la Sinfonia n. 1 "Jeremiah" di Leonard Bernstein. La serata poi prosegue con Les animaux modèles: suite dal balletto FP 111 di Francis Poulenc. In chiusura sarà proposto L'amore delle tre melarance: suite op.

33bis di Sergej Prokof'ev.

Il concerto ha una durata complessiva di un'ora e 20 minuti circa compreso l'intervallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA