Foddis nuovo segretario regionale della Uil Fpl

Mimmo Foddis è il nuovo segretario generale della Uil Fpl sarda. E' stato eletto ieri, alla presenza della segretaria generale della Uil Fpl nazionale Rita Longobardi, dal consiglio regionale del sindacato, dopo le dimissioni della segretaria Fulvia Murru, confermata in settimana nella segreteria nazionale della categoria e ormai impegnata a tempo pieno a Roma con la delega per la Sanità.

Il consiglio regionale l'ha ringraziata "per il grande lavoro svolto in questi anni e per la passione con la quale ha guidato il sindacato in tante difficili vertenze per la difesa dei servizi pubblici e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".

Su proposta della stessa Murru, il consiglio ha eletto all'unanimità Foddis, che ha guidato per anni la categoria nel territorio di Cagliari e dell'area vasta.

Eletta anche la nuova segreteria regionale, che sarà composta da Augusto Ogana, Aurelia Orecchioni, Fabio Sanna, Massimo Marceddu, Giampaolo Spanu (consigliere esperto) e Pietro Satta (tesoriere).



