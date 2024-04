Renato Zero sold out alla Forte Arena, aggiunta seconda data

Renato Zero raddoppia. Andato in pochi giorni sold out il concerto del 19 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, l'artista romano si esibirà anche il giorno successivo.

In Sardegna i fan lo attendono dopo ben 26 anni dall'ultima esibizione. A grande richiesta è stata aggiunta dunque una nuova data di "Autoritratto - I concerti evento", prodotto da Tattica.

Zero sul palco della Forte Arena porterà tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo.

I biglietti per la data del 20 luglio saranno disponibili in prevendita dalle 15 di martedì 9 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I concerti-evento sono l'occasione per ascoltare dal vivo, oltre alle canzoni che hanno segnato l'ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell'ultimo album "Autoritratto", pubblicato lo scorso dicembre per Tattica.



