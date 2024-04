'A scuola di parità' per uguaglianza di genere e contro violenza

Per la realizzazione del Concorso scolastico "A Scuola di Parità" è stato siglato un protocollo d'intesa a Palazzo Bacaredda. L'iniziativa, ideata dall'assessorato alla Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Cagliari, in collaborazione con la Commissione Pari opportunità, vuole essere un "momento di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della parità di genere e del contrasto alla violenza".

A siglare il documento il vicesindaco Giorgio Angius, l'assessora Marina Adamo e la presidente della Commissione, Stefania Loi. "Un pilastro culturale portante per l'Amministrazione comunale - ha detto Angius - che costituisce la spina dorsale di numerose iniziative che stiamo portando avanti da tempo".

A dar sostegno al Comune anche i rappresentanti dei partner che hanno contribuito alla nascita del progetto "A scuola di parità". Tra questi: Sardegna Ricerche, Rai Sardegna, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari Calcio e diverse associazioni del territorio.

"Puntiamo sulle sinergia con le scuole", ha rimarcato l'assessora Adamo. "Per contrastare la violenza di genere - ha aggiunto - oltre alle forme di tutela per le donne vittime, bisogna intervenire con un vero e proprio cambiamento culturale.

Perché è fondamentale formare le nuove generazioni al rispetto della libertà altrui".

Il concorso "A scuola di parità" coinvolgerà gli studenti e le studentesse delle scuole pubbliche e paritarie di Cagliari, articolandosi in due fasi principali. Nella prima fase, si sono tenuti incontri di formazione e sensibilizzazione sui temi della parità di genere e del contrasto alla violenza alla ex Manifattura Tabacchi di viale Regina Margherita. Ora le studentesse e gli studenti della Foscolo, della Colombo e del Satta-Spano-De Amicis realizzeranno elaborati multimediali ispirati alle discussioni e ai temi affrontati durante le lezioni di formazione. E con il contributo di RAI Sardegna diventerà un lavoro professionale che sarà trasmesso il 5 maggio 2024 allo stadio durante la partita casalinga Cagliari-Lecce.

Una commissione dedicata, composta dai membri dell'Amministrazione comunale, valuterà gli elaborati e individuerà i vincitori, premiando l'impegno e la creatività dei partecipanti.

Per la presidente della Commissione Pari opportunità, Stefania Loi, "partire dalle giovani generazioni e grazie alla fondamentale sinergia con i partner pubblici e privati, si potrà realizzare una società più inclusiva e paritaria".



