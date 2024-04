Il museo del mattoncino diventa itinerante, nuova casa a Quartu

Il museo del Mattoncino Karalisbrick trasloca: dopo un anno passato a Cagliari in Viale Trento n.5 si trasferisce a Quartu Sant'Elena all'ex Convento dei Cappuccini. L'inaugurazione è prevista il 5 aprile alle 10.

Maurizio Lampis e Gianluigi Cornaglia i due ideatori dell'unico museo in Sardegna dedicato ai mattoncini danesi si dicono "felicissimi di questa nuova avventura. Il museo nasce per essere itinerante per l'isola e il fatto che tantissime comunità sarde mostrino interesse per presentare una mostra unica nel suo genere ci rende orgogliosi. Staremo a Quartu Sant'Elena dal 5 aprile al 5 maggio con L'esposizione dei nostri temi più importanti, dai monumenti sardi a Star Wars, dall'esclusiva di Piazza San Marco all'area vintage con ben 4 vetrine dedicate, dalla Fontana di Trevi al Titanic. Ringraziamo il sindaco Graziano Milia e tutta la giunta comunale - aggiungono - per l'accoglienza meravigliosa che ci hanno riservato assecondando ogni nostra richiesta".

Il museo sarà allestito su 2 piani e sarà visitabile su prenotazione con visita guidata nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato con orario 16-19 o liberamente dal lunedì al venerdì con orario 9-12 / 16-19.

Dopo Quartu Sant'Elena seguiranno altre tappe in via di definizione. "Noi crediamo fortemente in questa realtà che unisce logica, manualità, fantasia, creatività, le tantissime associazioni, istituti scolastici che collaborano con noi testimoniano questo aspetto, riconoscendo in questo mondo un valido strumento ludico-didattico per tutti i bambini e persone con disabilità - dicono ancora Lampis e Cornaglia - Abbiamo tutti i giorni richieste di partnership che vogliono affidarsi a noi, questo ovviamente ci gratifica di tantissimo lavoro svolto.

Anche i comuni sardi ci affidano sempre più rappresentazioni in scala di monumenti promuovendo il loro territorio con opere in mattoncini Lego".



