Tennis: anche Musetti, Sonego e Arnaldi al Sardegna Open

Anche gli uomini della Davis, Arnaldi, Sonego e Musetti nella entry list del Sardegna Open, il Challenger 175 in programma a Cagliari dal 29 aprile al 5 maggio. La gara prevede un montepremi da 205 mila euro e un tabellone a 28 per il singolare e a 16 coppie per il doppio.

Ancora in dubbio Berrettini, ma ci sono ottime probabilità: per la conferma ufficiale bisognerà aspettare la presentazione ufficiale lunedì alle 11.30 al Tennis club Cagliari.

Tra gli italiani presenti tra gli altri anche Fognini, Darderi, Vavassori e Nardi, il giovane che tre settimane fa ha battuto il numero uno del ranking mondiale Djokovic. Ci saranno anche il tedesco Altmaier (eliminò Sinner un anno fa a Parigi), Garin, Goffin, Herbert, Taro, Nishioka, Moutet.

Quello di Cagliari è un torneo ponte tra Madrid e Roma: non sono escluse altre sorprese, tutto dipende da come andranno le cose in Spagna. Perché un'eventuale eliminazione ai primi turni di qualche big potrebbe aprire le porte a qualche top 20 che non vuole rimanere fermo sino agli internazionali. Biglietti già in vendita.

Intanto confermato l'accordo con l'Ufficio scolastico regionale per consentire agli studenti di assistere gratuitamente agli incontri che vedranno protagonisti i migliori giocatori del mondo tra cui numerosi italiani, e di poter provare i primi colpi allo Young Village.



