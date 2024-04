Carovana della prevenzione, visite gratuite al Mater Olbia

Grazie alla collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e Komen Italia, sabato 6 aprile arriverà a Olbia la "Carovana della Prevenzione". Si effettueranno gratuitamente esami di prevenzione per le principali patologie oncologiche femminili.

L'iniziativa si rivolge a tutte le donne che desiderino sottoporsi a un controllo senologico o ginecologico che non abbiano già eseguito questi esami nell'anno precedente, con particolare attenzione ai casi con familiarità.

L'appuntamento è nel centro di Olbia, in Piazza Terranova Pausania, dalle 9 alle 16. La tappa olbiese si inserisce nell'ambito del progetto Mater & Komen - Insieme per il nord Sardegna nel quale Mater Olbia Hospital e Komen Italia rinnovano, per il quarto anno di seguito, la collaborazione per portare prevenzione e salute nel nord Sardegna. Solo quest'anno sono stati già effettuati più di 25 eventi di sensibilizzazione nel territorio e sei degli otto open day di prevenzione previsti dal progetto. Sarà possibile prenotare visite ed esami per la prevenzione dei tumori del seno riservati alle donne che non rientrano negli screening regionali, come la mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 e l'ecografia senologica per donne sotto i 40 anni) e prevenzione dei tumori ginecologici, come la visita ginecologica ed l'ecografia transvaginale.



