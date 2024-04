A Cagliari la nona edizione del festival "Non solo lesbiche"

Nona edizione di "Non Solo Lesbiche": da venerdì 5 a domenica 7 aprile tre giorni di festival queer e transfemminista tra convegni, giochi e aperitivi. L'organizzazione è di Arc.

Si comincia venerdì alle 20, nella sede di via Fazarego, con la discussione sul tema "turismo nelle isole" con Claudia Fauzia, fondatrice e presidente dell'associazione Malafimmina, e Benedetta Pintus, giornalista e attivista.

Il secondo evento sarà il convegno Nosu e is atros, in paris - Uno sguardo queer su Sardegna e Meridione, sabato 6 alle 16.30 nella Sala Conferenze dell'Exma. A Claudia Fauzia e Benedetta Pintus si uniranno Ester Cois, sociologa e ricercatrice e Davide Curcuruto, sociologo e attivista. Poi l'aperitivo in collaborazione con Radio X Social Club alle 19.30, accompagnato dalla musica delle Ghetto Milkshake, Nikka de Le Borlotti e Velvet Uzi.

Domenica dalle 15.30, Giogaus impari!, un momento di giochi e socialità. Oltre ai classici giochi di società, verranno proposti giochi a tema Sardegna, come Sgrunt e Tancas, oltre a una partita speciale di Trivial che permetterà allə partecipanti di testare le proprie conoscenze sulla Sardegna, con categorie come tradizioni, cultura, lingua.

Domenica alle 19.30, sempre nella sede ARC, chiuderà il festival l'approfondimento Antimilitarismo sardo, con A foras, il movimento di comitati, collettivi, associazioni, realtà politiche e individui che si oppongono alle servitù militari in Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA