Ragazzini morti in crollo casa, pm dispone l'autopsia

E' stata già disposta l'autopsia sui corpi di Patrick Zola e Ethan Romano, i due ragazzini di 14 e 15 anni morti ieri sera nel crollo del solaio di un rudere in via Dessanay alla periferia di Nuoro. A eseguirla, quasi sicuramente non oggi, all'ospedale San Francesco di Nuoro, il medico legale Matteo Nioi, che cercherà di accertare la causa della morte dei due ragazzi investiti dalle macerie.

Il pm Riccardo Belfiori, titolare delle indagini, sta cercando anche di capire se vi siano responsabilità per l'abbandono e l'incuria dell'area, da ieri sera posta sotto sequestro dalla magistratura e, secondo i primi sopralluoghi, non interdetta all'ingresso di altre persone nonostante la pericolosità del rudere.

Il terreno in cui era costruito il casolare, in una collinetta non distante dalla parrocchia di San Domenico Savio (dove i due ragazzini frequentavano l'oratorio), sarebbe di proprietà di diversi eredi.



