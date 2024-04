Cadavere a Zeddiani, potrebbe essere l'anziana scomparsa

Il cadavere di una donna è stato recuperato questa mattina in un canale a Zeddiani, nell'Oristanese.

L'identificazione non è ancora avvenuta, ma dovrebbe trattarsi del corpo di Concetta Reale, originaria di Castrovillari (Cosenza) e residente a Zerfaliu, la 83enne scomparsa dal 26 marzo scorso dal paese.

Il corpo è stato scoperto questa mattina in un canale vicino all'idrovora di Santa Lucia a Zeddiani. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Nelle prossime ore avverrà il riconoscimento anche se gli investigatori sono quasi sicuri che si tratti dell'anziana scomparsa. La donna, dopo essersi allontanata, potrebbe essere caduta nel canale vicino alla sua abitazione e poi la corrente ha trascinato il corpo a Zeddiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA