Al Lirico l'omaggio ad Aaron Copland e Leonard Bernstein

Un viaggio oltreoceano tra le sonorità dell'America del secolo scorso per un omaggio a Aaron Copland (1900 - 1990) e Leonard Bernstein (1918-1990). Il 5 e 6 aprile, per la stagione concertistica, il teatro Lirico di Cagliari propone "Maestro e Allievo", due serate dedicate ai celebri e carismatici compositori e direttori d'orchestra statunitensi. E' il settimo appuntamento del cartellone. I concerti sono in programma venerdì 5 aprile alle 20.30 e sabato 6 alle 19.

Sul podio, a dirigere orchestra e coro del teatro Lirico, insieme al coro di voci bianche del Conservatorio statale di musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari, ritorna Cem Mansur. Il direttore turco nel 2015 aveva diretto un concerto, interamente dedicato a Beethoven. In qualità di solisti si esibiscono il soprano Fiorenza Cedolins e, voce narrante, Luca Barbareschi. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli, il maestro del coro di voci bianche è Francesco Marceddu.

La serata si apre sulle note di Inaugural Fanfare, si prosegue con la suite di Appalachian Spring, richiamo alla nota catena montuosa degli Stati Uniti e che Copland ha composto nel 1944 per la celebre danzatrice Martha Graham. Poi atmosfere messicane con El Salón México. Si chiude con la Sinfonia n. 3 "Kaddish" di Leonard Bernstein, dedicata alla memoria di John F.

Kennedy.



