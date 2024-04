Vela: Marcis, Caciotti e Sirena protagonisti a Cagliari

Si è conclusa con successo la tre giorni cagliaritana che ha coinvolto 81 multiscafi sotto la bandiera organizzativa del Windsurfing Club Cagliari e della Fiv.

In mare a darsi battaglia gli equipaggi Hobie Cat 16, Dragoon e Nacra15 che, nonostante le bizze del tempo, sono riusciti comunque a concludere 3 prove e a portare a termine la regata, valida come pre-selezione per il campionato europeo Hobie Cat 16.

Nell'unico campo di regata, con partenze e percorsi differenti e un vento intorno ai 15 nodi da sud est, dominio incontrastato tra gli Hobie Cat 16, su tutte e tre le prove, dei padroni di casa Luca Marcis con Emma Costante a prua (WCC), seguiti da Antonello Ciabatti in inedita accoppiata con Benedetta Meneschini (WCC) e Alessandro Cesarini con Eleonora Tabussi (Centro velico 3V).

Tra gli equipaggi femminili, podio per Francesca Pedde e Chiara Cavagnoli (WCC) mentre negli Under 21 prevalgono Carlo Mustacchi e Riccardo D'Amico (Centro velico 3V). Paolo Pedde e Samuele De La Ville si aggiudicano il primo posto tra gli under 19. Primo Master Gianluigi Costante con Oskar Dessì, mentre il Grand Master va al tedesco Jens Goritz con a prua Eisersdorff Geeske.

Nei giovani della classe Nacra 15, ribaltamento della classifica a terra, in seguito a una protesta il cui esito rimbalza fino a domenica sera, tra acquisizioni di nuove prove e testimonianze. Alessandro Vargiu con Grace Fedeli (WCC), che pure avevano collezionato due primi in acqua, retrocedono all'11/o posto lasciando l'oro a Lorenzo Sirena e Alice Dessy (YCC), seguiti da Benedetta Ghiani con Luigi Zonca (YCC). Al terzo posto Enrica Morelli e Stefano Troiano (SvagaMente).

Nella classe Hobie Dragoon è fin dall'inizio un rincorrersi al vertice: Alice Cacciotti e Elsa Recchioni Baiocchi (Tognazzi Marine Village), che vincono anche come equipaggio femminile, la spuntano sui cagliaritani Roberto Marras con Riccardo Antinori (WCC) e Elena Spalloni con Francesca Tiseno (Compagnia della Vela di Roma).

Tra gli esordienti, si aggiudicano il primo posto Angelo Salemme e Saverio Pignatti Morano (Compagnia della Vela di Roma).

Un banco di prova importante per gli organizzatori del Windsurfing Club Cagliari: "Non ci aspettavamo un'affluenza così alta - commenta il presidente Roberto Festa - è stato un ottimo test per verificare la nostra tenuta in previsione dei campionati europei Nacra 15 del prossimo mese, dove avremo moltissimi partecipanti. Il meteo non ci ha aiutato, ma per chi regata l'incognita del mare e del vento è parte del gioco".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA