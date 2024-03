Altro rogo in Gallura, in fiamme chiosco sul mare a Baja Sardinia

Un altro incendio in Gallura: in fiamme stavolta un chiosco in rima al mare a Porto Sole a Baja Sardinia che è andato distrutto questa notte.

Intorno a mezzanotte una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena è intervenuta a pochi chilometri dalla Costa Smeralda, per sedare l'incendio e cercare di salvare la struttura quasi interamente costruita in legno. Nonostante l'arrivo dell'autobotte da Olbia, il chiosco ha riportato ingenti danni. L'intervento repentino dei vigili ha però evitato che il fuoco si propagasse anche alla vegetazione circostante. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto anche i Carabinieri di Olbia per accertare le cause che hanno portato all'incendio. Da mesi le forze dell'ordine sono impegnate nel territorio gallurese ed in particolare a Olbia, nelle indagini sui numerosi incendi di autovetture e strutture che si stanno verificando ormai quasi quotidianamente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA