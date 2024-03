Con l'auto fuori strada, 24enne muore nel sud Sardegna

Ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, ribaltandosi. Un 24enne di Guspini è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la statale statale 126 a Guspini nel sud Sardegna.

L'incidente è avvenuto alle 6,30.

ll giovane al volante di una Peugeot 206 percorreva la statale quando arrivato all'altezza del chilometro 96,500, vicino al bivio per Pabillonis, per cause non accertate, ha perso il controllo. L'auto è finita fuori strada a velocità sostenuta, ribaltandosi. Il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 ma per il 24enne non c'è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo.



