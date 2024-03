Accoltella il padre nella notte, donna di 30 anni arrestata

Una donna di 30 anni è stata arresta ieri dai carabinieri della Compagnia di Sassari per tentato omicidio, dopo che nella notte aveva colpito con più coltellate il padre, mentre dormiva nel suo letto, nella loro abitazione a Osilo, in provincia di Sassari.

La moglie dell'uomo, che dormiva accanto a lui ha chiamato i soccorsi.

L'uomo è stato ferito a una spalla e a un braccio, in maniera non grave. È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, da dove è stato dimesso dopo poche ore.

La ragazza è stata arrestata dai carabinieri e trasferita nel carcere di Bancali. Qui domattina, assistita dall'avvocata Patrizia Marcori, sarà sottoposta all'interrogatorio di garanzia.

Davanti al gip, Sergio De Luca, dovrà chiarire i motivi dell'aggressione.



