Abbanoa 'in un anno risparmio acqua oltre 4,5 milioni di mc'

Sono oltre quattro milioni e mezzo i metri cubi di acqua potabile, l'equivalente di tre miliardi di bottiglie da un litro e mezzo, risparmiati in un anno grazie a un'attenta campagna di monitoraggio e importanti investimenti messi in atto da Abbanoa. In occasione della giornata mondiale dell'acqua, il gestore unico del servizio idrico integrato presenta un focus con i principali indicatori.

L'uso civile dell'acqua nell'Isola, di competenza di Abbanoa, incide per circa un terzo delle risorse disponibili. I restanti due terzi, con consumi notevolmente superiori, sono destinati soprattutto all'uso irriguo in agricoltura, tramite i Consorzi di Bonifica, e una piccola quota per l'uso industriale.

Per garantire il servizio a circa 730mila utenze di Abbanoa, nel 2023 la quantità d'acqua potabile necessaria è stata di 276,92 milioni di metri cubi rispetto ai 281,50 milioni di metri cubi dell'anno precedente.

Dei 276,92 milioni di metri cubi di acqua potabile, ben 225,07 milioni (l'81,28%) è il prodotto dell'attività dei 44 potabilizzatori gestiti da Abbanoa che ogni giorno, con un'attività di 24 ore su 24, rendono adatta all'utilizzo umano l'acqua grezza prelevata soprattutto dagli invasi artificiali tramite un complesso processo industriale.

Dalle sorgenti arrivano 28,54 milioni di metri cubi (10,31%) e da pozzi il 22,81 milioni di metri cubi d'acqua (8,23%). C'è poi una quota residua di 0,49 milioni (0,18%) di metri cubi relativa ad acqua potabile prodotta da impianti non gestiti da Abbanoa.

La dipendenza per oltre l'80% da acque di superficie (gli invasi artificiali) è il tratto che contraddistingue la Sardegna nel panorama nazionale dove i rapporti sono esattamente invertiti.

Complessivamente nell'ultimo triennio Abbanoa ha pianificato 677 interventi per un totale di 380milioni di euro d'investimento: ben 237milioni di euro sono finanziati da tariffa, ovvero dai proventi delle bollette, e 143 milioni da finanziamenti pubblici. Le opere già realizzate sono oltre l'85% per un valore di 323milioni di euro. Attualmente il piano degli investimenti di Abbanoa ammonta 695milioni di euro per un totale di 231 interventi: 79 sono in fase di progettazione di cui 51 già nelle fasi avanzate di progettazione definitiva o esecutiva.

Sono invece 152 gli interventi in fase di esecuzione di cui 49 con cantieri in corso e altrettanti 49 con cantieri ultimati.

Per l'efficientamento delle reti idriche gli investimenti ammontano a oltre 200 milioni di euro con 75 interventi in fase di esecuzione e 5 ancora in fase progettuale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA