Todde al lavoro sulla giunta, restano alcuni nodi da sciogliere

Il giorno dopo la proclamazione ufficiale, la presidente della Regione Alessandra Todde prosegue, anche nella sede di via Sonnino a Cagliari, i suoi incontri con le forze politiche della coalizione che faranno parte del prossimo governo. I tempi stringono se l'intenzione è quella di convocare la prima seduta della XXVII legislatura nei primi giorni di aprile, subito dopo Pasqua nella quale sarà presentata la giunta al completo.

Lunedì si attendono le conclusioni delle riflessioni interne del Pd, primo partito della coalizione, che nonostante si sia fermato a 11 consiglieri tira dritto sui 4 assessorati, con la vice presidenza della giunta e il vertice del Consiglio regionale, nel frattempo già stasera la governatrice potrebbe fare il punto con i suoi del M5s che, tra le altre cose, devono dirimere la questione Desirè Manca. Confermate le sue 8.092 preferenze, la consigliera sassarese pentastellata è la più votata in assoluto: doverosa per lei una posizione di rilievo anche alla luce dell'opposizione energica svolta in questi anni.

Ma ancora il nodo non è sciolto e l'assenza di Manca dalla prima riunione della coalizione a Oristano, pur motivata da pregressi impegni personali, non è comunque passata inosservata.

L'altro nodo sono le amministrative di Cagliari e Sassari in particolare, con la candidatura già in campo per il capoluogo di Massimo Zedda, leader dei Progressisti, che potrebbero rinunciare a una casella nella giunta regionale per un accordo su Cagliari. Anche Avs, terza forza e forte del suo 4,7%, non vuole stare a guardare, ma l'ultima parola sarà della presidente, hanno sempre sottolineato dal suo entoruage e si dovranno attendere gli ultimi faccia a faccia con i Democratici.





