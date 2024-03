Moby: 'primo incrocio tra i 2 traghetti più grandi al mondo'

"Quella di oggi è una data che entrerà nella storia della marineria italiana: perché l'ingresso in linea, contemporaneamente, dei due traghetti più grandi e green al mondo, Moby Legacy e Moby Fantasy e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno è Olbia è un record". Lo fa sapere il gruppo Moby nel giorno della presenza contemporanea di queste due navi nel Tirreno.

"E' come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati - spiega il gruppo - Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa a bordo che, diversificando i ponti dii accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. E i passeggeri avranno a disposizione i due traghetti più moderni e innovativi al mondo con standard di servizi di bordo da nave da crociera.

Per festeggiare l'evento, Moby lancia, solo per oggi, una promozione speciale.



