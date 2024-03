Cinque panchine contro il razzismo in viale Colombo a Quartu

Cinque panchine contro il razzismo a Quartu, in viale Colombo. Sono state decorate con i colori dell'arcobaleno, simbolo di pace e unità. Un'iniziativa dalla duplice valenza: da una parte il miglioramento del decoro urbano, dall'altra il sostegno alla lotta contro ogni tipo di discriminazione e violenza, sia fisica che verbale proprio nella Giornata mondiale contro ogni forma di razzismo. Le opere sono firmate da due noti street artist come Alessandro Macciocco e Stefano Pintus (Paynt).

L'iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, in collaborazione con il Comune di Quartu. "Si tratta - spiega il presidente del Ccn Luca Stocchino - di uno dei tanti interventi fatti negli ultimi due anni sulla via con l'intento di rivalorizzare l'area urbana: dal murales realizzato da La Fille Bertha all'inaugurazione della Piazza del Mare, senza dimenticare i tantissimi eventi organizzati e realizzati in sinergia con il Comune. Quest'ultimo restyling delle panchine inoltre preannuncia la Street Art Week 2024, alla sua seconda edizione"



