Torna Promo Autunno, la vetrina per le eccellenze dell'isola

"Mettiamo in vetrina le eccellenze della Sardegna, con un occhio di riguardo al tema dell'ecosostenibilità". Così il patron Claudio Rotunno presenta Promo Autunno 2024. Il 18, 19 e 20 ottobre la Promocamera di Sassari ospiterà la Fiera regionale della Sardegna, tre giorni dedicati al meglio che l'imprenditoria del territorio offre, con un focus particolare sui settori wedding e food, punti di forza della kermesse sostenuta da Camera di Commercio di Sassari, Comune di Sassari, Promocamera, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro Nord Sardegna, Dinamo Banco di Sardegna, Gruppo Unione Sarda, Atp Sassari e Confcommercio.

In una superficie totale di circa 8mila metri quadri centinaia di imprese entreranno in contatto con decine di migliaia di visitatori, ripartite nei settori Silver, Gold e Platinum. "La sesta edizione si caratterizzerà per una nuova grafica e un nuovo design, ma anche e soprattutto per l'utilizzo di molti prodotti green per gli allestimenti", spiega Rotunno.

"La formula piace e funziona - assicura - il 95% delle aziende presenti nel 2023 riconfermano la loro presenza". Le partnership potrebbero presto estendersi alle società di gestione degli aeroporti di Alghero e di Olbia. "Il sistema aeroportuale può aiutarci a uscire in maniera incisiva dai confini isolani, diventando un attrattore per i visitatori fuori stagione", conclude il fondatore di Publicover.

Il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, rimarca "il sostegno del sistema camerale alle imprese e al loro sviluppo, per il quale la promozione è fondamentale", mentre la sua vice Maria Amelia Lai rinnova la vicinanza "alle aziende che investono per lo sviluppo del territorio". Per il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, "ci poniamo come facilitatore di un percorso di sviluppo delle imprese, con un impegno quotidiano per formazione, consulenza e internazionalizzazione". Carboni ha poi annunciato il restyling del centro fieristico "secondo per dimensioni in Sardegna solo a Cagliari, ma primo per numero di iniziative e capacità di attrazione". Della necessità di un polo fieristico ha parlato l'assessore comunale Nicola Lucchi, che auspica "uno spazio adatto a una città con una visione metropolitana". Per la sua omologa Grazia Di Guardo, Promo Autunno "fa convergere energie nuove e consolidate". Per questo, ha chiosato l'assessore Carlo Sardara, "il Comune ci sarà e illustrerà come supporta gli imprenditori".



