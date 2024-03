Todde governatrice Sardegna con 3.061 voti di distacco

Alessandra Todde è la nuova governatrice della Sardegna. E' stata proclamata ufficialmente questa mattina dalla Corte d'appello di Cagliari che ha trasferito il verbale al Consiglio regionale. Il divario tra la neo presidente e lo sfidante del centrodestra, Paolo Truzzu, è stato confermato in 3.061 voti. Todde ha ottenuto 334.160 preferenze contro le 331.099 di Truzzu. Dopo la fuga di notizie di lunedì, la proclamazione ufficiale arriva a oltre 20 giorni dal voto e dallo scrutinio che ci sono stati il 25 e 26 febbraio. Era già capitato cinque anni fa, quando i nomi dei 60 consiglieri eletti, con le relative preferenze, erano arrivati a distanza di tempo. Ora la neo governatrice ha 20 giorni entro i quali dovrà convocare la prima seduta del Consiglio regionale, nella quale dovrà essere eletto il presidente dell'assemblea sarda e la stessa governatrice dovrà presentare la sua giunta.

'SAREMO GOVERNO DI TUTTI I SARDI'. "Felice e desiderosa di mettermi immediatamente al lavoro. Sarà importante fare un buon passaggio di consegne con gli uffici della Regione per occuparsi immediatamente delle cose più urgenti e ovviamente lavorare nei prossimi giorni per formare una squadra che possa essere alle altezze delle aspettative".

Sono le prime parole di Alessandra Todde da presidente della Regione Sardegna, appena proclamata dalla Corte d'Appello di Cagliari.

Raggiunta dai cronisti nella sede elettorale di via Sonnino a Cagliari, dove stava incontrando la delegazione del Partito democratico in vista della formazione dell'esecutivo, Todde non dà ancora un appuntamento per la prima seduta del Consiglio regionale, che dovrà convocare secondo la Statutaria entro venti giorni da oggi. L'idea è di stringere il più possibile "compatibilmente con i tempi dell'insediamento e con gli equilibri". Difficile però che la prima seduta possa essere prima di Pasqua. "Noi vogliamo essere il governo di tutti e sarà importante poter dare delle risposte immediatamente pratiche, concrete, rispetto a tanti problemi che ci sono e che abbiamo affrontato in campagna elettorale".

Sui risultati la presidente ritiene "importante riconoscere che generosamente tutte le forze politiche, anche le più piccole hanno portato un contributo, perché è stata una campagna elettorale combattuta, dove onestamente le possibilità di vittoria erano molto basse", ha risposto.

COMPETENZA AMMINISTRATIVA, POLITICA E TECNICA. "È importante valorizzare quelle che io ritengo le tre competenze fondamentali: quella politica, quella amministrativa e quella tecnica e trovare gli equilibri più corretti, mi muoverò in questo senso. Le sole competenze tecniche non sono la risposta". Così Alessandra Todde, neo proclamata ufficialmente governatrice della Sardegna, risponde ai cronisti in merito alla futura giunta in fase di definizione.

E sulla sanità in particolare serve "una figura che conosca bene il contesto in cui si muove - risponde la prima donna governatrice sarda -, anche perché sono temi complessi, ereditati dal passato, su cui bisogna dare delle risposte anche celeri. Perciò dovrà essere soprattutto una figura riconosciuta nell'ambito in cui si muoverà", evidenzia.

E sull'incontro appena concluso con la delegazione del Pd, composta dal segretario Piero Comandini, dal presidente Giuseppe Meloni e dal futuro capogruppo designato Roberto Deriu: "I confronti con le forze politiche della coalizione sono molto frequenti, ci sono passaggi che devono essere portati avanti. È importante confrontarsi e trovare dei meccanismi rappresentativi ed espressione di competenze per governare la Sardegna".

PD INCONTRA TODDE E RIUNISCE GLI ORGANISMI. "Siamo venuti qui a festeggiare insieme alla presidente la sua proclamazione ufficiale, prima donna governatrice della storia dell'autonomia in Sardegna". Così Piero Comandini, segretario del Pd, al termine dell'incontro con Alessandra Todde, durante il quale è arrivata la notizia della proclamazione ufficiale degli eletti, con la conferma degli 11 seggi al Pd e 8 al M5s.

Con il presidente regionale Giuseppe Meloni e il futuro capogruppo Roberto Deriu, il segretario dem non si sbilancia sul contenuto dell'incontro e sui nomi degli esponenti in giunta. Il Pd potrà rivendicare tre assessori più una casella tra la presidenza del Consiglio regionale e la vice presidenza della Giunta.

"Abbiamo parlato di come vediamo il futuro assetto istituzionale della Regione, quali sono i punti programmatici sui quali bisogna impegnarsi - sottolinea Comandini -. Quando si tratta di formare una giunta, che sia politica e competente, la discussione con la presidente è normale proprio perché si cerca di scegliere le competenze e le professionalità migliori. Il Pd ne ha tante, però si sta presentando con una grande disponibilità per contribuire a dare soluzione ai problemi della Sardegna".

Il prossimo incontro tra Alessandra Todde e il Pd è previsto per la prossima settimana: "Venerdì riuniamo l'assemblea e lunedì prossimo la direzione, poi entreremo nel vivo delle attività per comporre la giunta".

