Incendi a Olbia, altre 3 auto distrutte dalle fiamme

Sale a sedici il numero delle automobili distrutte dalle fiamme a Olbia dall'inizio dell'anno.

Le ultime tre vetture bruciate sono andate in fumo questa notte.

Intorno all'una la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta per spegnere un rogo appiccato in via Sebastiano Caboto dove tre utilitarie, parcheggiate una a fianco all'altra, stavano bruciando. Due auto sono di proprietà di una oppia di giovani olbiesi, la terza invece appartiene ad un operaio; nonostante il tempestivo intervento dei vigili, le vetture sono andate completamente distrutte.

Sulle cause dell'incendio, che con ogni probabilità potrebbe essere di origine dolosa, stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri.

Il lungo elenco di atti incendiari a Olbia, ai danni di macchine parcheggiate lungo le vie cittadine, sembra non fermarsi, nonostante l'annuncio di una task force da parte della Questura di Sassari, a seguito di una riunione a Sassari del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, e le interrogazioni parlamentari rivolte al ministro della Giustizia, sia dal deputato gallurese Dario Giagoni della Lega che da quello del Partito Democratico Silvio Lai, nelle scorse settimane.



