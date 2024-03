Dj Michelle, alla consolle a 12 anni, la più giovane in Italia

Ha 12 anni e sa già mixare con maestria i brani e far ballare e intrattenere il pubblico di ogni età. Michelle Casula, in arte Michelle dj, nella sua casa di Calasetta, sud ovest della Sardegna, la sua camera l'ha adibita a primo studio di registrazione con tanto di consolle, mixer, cuffie e le sue infinite tracce e basi musicali. In Italia è la più giovane ragazza emersa in questa arte nella quale sogna di realizzarsi dal punto di vista professionale. Due volte alla settimana lancia sui social i video e arriva una pioggia di like grazie al suo talento e alla sua simpatia.

L'hanno già notata storici professionisti del settore come i dj Dado e Sandro Murru tra i tanti. "Mi incoraggiano tanto", rivela all'ANSA la giovanissima dj. Nel suo studio home-made crea la sua playlist unendo i pezzi con un'attenzione al tempo e al ritmo. Michelle trascina in pista e fa ballare persone di ogni età e le coinvolge con la sua allegria e spensieratezza. Il suo repertorio è vasto, spazia dagli '80 ai '90, per i quali ha una predilezione, ai 2000 e poi via via verso le proposte contemporanee. Cappella, Corona, Datura, Raf, dj Dado, Eiffel 65, non mancano mai nei suoi dj set. Ormai è richiestissima nelle piazze e nelle feste.

"Quando la gente si alza e inizia a ballare è bellissimo - racconta Michelle - mi sento felice e a mio agio quando indosso la cuffia e poi parte la musica. E' gratificante percepire il gradimento da parte del pubblico, per me è un grande incoraggiamento". Al talento si affianca lo studio. Per affinare la tecnica è seguita da Alberto Baldino, Albo dj di Carbonia.

"Per miscelare i brani ci vuole creatività, conoscenza fine dei singoli pezzi, capire che in quel dato punto può essere mixato.

Occorre attenzione e sensibilità musicale per affinare la tecnica e sviluppare il proprio gusto", spiega Baldino.

Michelle ha iniziato con una consolle giocattolo e i genitori hanno subito capito che aveva necessità di strumentazione seria.

"Si è trovata subito a proprio agio, ha mostrato sin dal principio estro, disinvoltura e padronanza delle proprie capacità", conferma il padre Salvatore Casula, che assieme a sua moglie la segue da vicino. La 12enne è cresciuta in un ambiente stimolante e incoraggiante. Frequenta la seconda media e ha voti alti, ama il disegno e lo sport. Sin da bambina ha ascoltato musica e assistito ai dj set organizzati in occasione delle manifestazioni al centro velico sul lungomare di Calasetta.

"Ero incantata dalla figura del dj, Sandro Murru era il mio idolo - confessa Michelle - Volevo diventare come lui e grazie ai miei genitori che hanno percepito i miei desideri, ora posso dedicarmi con impegno alla mia passione". E' così stata inserita nel progetto "Dj in consolle", che coinvolge una decina di radio in tutta Italia per dar spazio a giovani talenti. Un desiderio che coltiva anche lei, ma in chiave tutta femminile: "Mi piacerebbe vedere dietro la console altre giovani come me, ne sarei molto felice, perché sono abituata a vedere solo maschi.

Alle ragazze vorrei dire: Fatevi avanti, si può fare".

Dj Michelle ritorna alla sua postazione. Tutto è partito da un brano, "Happy children", disco dance anni '80. "L'avevo mixata con Self control di Raf, due brani - svela - a cui tengo molto".



