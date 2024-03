Chirurgia di precisione, Policlinico Monserrato in prima linea

La chirurgia di precisione nasce con l'obiettivo di assicurare il trattamento migliore al paziente, garantendo al contempo mininvasività e personalizzazione del trattamento. Questi sono i punti che verranno trattati nel convegno regionale della Società italiana di endoscopia ginecologica (SEGI) che si svolgerà, sabato 23 marzo dalle 8 alle 16.30, nella Sala congressi del Blocco I nella Cittadella Universitaria di Monserrato.

L'evento, organizzato dal professor Stefano Angioni, direttore di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula e segretario regionale della SEGI, è rivolto a medici specialisti in ginecologia e ostetricia e ostetriche ed è accreditato ecm. Per poter partecipare è necessario compilare il modulo che si trova su www.ildaevents.it/convegno-regionale-segi.

Protagonisti delle diverse sessioni della giornata, spiega il professor Angioni, "saranno giovani chirurghi che svolgono la propria attività professionale in Sardegna. L'obiettivo della giornata è quello di valorizzarne la professionalità e stimolare il network a livello regionale. L'evento di sabato sarà preceduto, venerdì 22 marzo, da un corso precongressuale di chirurgia laparoscopica di base, con training su simulatori elettronici di ultima generazione e su pelvic-trainer nel Centro di simulazione della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Cagliari".

Il congresso è realizzato con il patrocinio dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dall'Università degli Studi di Cagliari e dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cagliari.



