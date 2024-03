Centri estivi a Cagliari, 26 associazioni iscritte all'albo

Seicentouno beneficiari dei contributi per i bambini e i ragazzi che partecipano ai centri estivi. E 26 adesioni all'albo delle società e associazioni che erogano il servizio. Sono i numeri presentati oggi dal Comune di Cagliari.

L'amministrazione anticipa anche quelle che saranno le regole per il 2024: la frequenza ad un centro estivo accreditato sarà requisito fondamentale per beneficiare del contributo. "Abbiamo voluto fare - ha spiegato l'assessora alla Pubblica Istruzione, Marina Adamo - un cambio di passo per innalzare il livello qualitativo dell'offerta che i centri estivi danno alle famiglie. Perché scegliendo una struttura che si è accreditata nell'Albo, i genitori dei ragazzi che frequenteranno i centri estivi, sanno di fruire di strutture con certi requisiti di qualità, controllo e sicurezza".

Presente alla conferenza stampa anche il sindaco Paolo Truzzu: "Sappiamo - ha commentato il primo cittadino - quanto i centri estivi siano importanti per le famiglie in una comunità che vuole scommettere sul futuro dei suoi ragazzi. Per questo abbiamo voluto, da un lato lavorare con i soggetti che operano sul territorio per creare l'Albo dei Centri Estivi che ci permette di dare una veste professionale all'offerta estiva.

Poi, abbiamo messo a disposizione delle famiglie le risorse in modo che quanti più ragazzi possibile partecipassero ai centri stessi".

Offerta sempre più eterogenea, promette il Comune. "Il fatto di aver elaborato un apposito Albo - questa la precisazione dell'assessora Fioremma Landucci - da maggiore sicurezza alle famiglie perché a volte può accadere che servizi di questo tipo vengano gestiti da soggetti senza gli appositi requisiti. Avere un elenco specifico e accreditare questi soggetti, permette alle famiglie di avere maggiore sicurezza nella scelta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA