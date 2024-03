Scontro frontale nel Nuorese, muore neonato di 3 mesi

Tragedia domenica pomeriggio intorno alle 16 sulla statale 125 a Cala Liberotto vicino a Orosei. In uno scontro frontale ha perso la vita un neonato di tre mesi, mentre la mamma e altre due donne che viaggiavano in una Fiat Panda, sono state trasportate in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro. Il neonato viaggiava nel sedile posteriore dell'auto insieme alla mamma e ad altre due donne - l'autista e una passeggera - quando dall'altro lato della carreggiata è arrivata una Golf Volkswagen. Violento l'impatto frontale tra le due auto e ad avere la peggio sono stati i passeggeri della Fiat Panda. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con le ambulanze e l'elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La madre del neonato e le altre due donne sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportate all'ospedale nuorese in gravissime condizioni. Nel luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola e di Dorgali e Orosei per i rilievi di rito. I militari cercano di ricostruire la dinamica dell'impatto e accertare eventuali responsabilità.

