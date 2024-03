Porto Torres, acque di Fiume Santo balneabili dopo 13 anni

Dopo 13 anni di interdizione, sarà nuovamente possibile la balneazione nel tratto di spiaggia compreso tra Minciaredda e la centrale di Fiume Santo, nel territorio di Porto Torres. I risultati dei monitoraggi eseguiti nel corso del 2023 dall'Arpas hanno evidenziato che le acque sono in condizioni idonee.

Il dato emerge dalla circolare diffusa dalla direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna. Il risultato, atteso da tempo, mette fine ai divieti e premia la costante attenzione riservata alla questione dalle istituzioni, a iniziare dall'amministrazione comunale, come testimoniano le numerose richieste del sindaco Massimo Mulas alle autorità competenti per poter restituire lo specchio d'acqua alla comunità turritana.

"È una notizia splendida, che attendevamo da anni - conferma Mulas - che riguarda una delle spiagge più belle del nostro territorio". La decisione, rimarca il sindaco, "è frutto della proficua collaborazione con gli enti deputati alle analisi e ai controlli". Col venire meno del divieto di balneazione "si apre un nuovo fronte per la meritata valorizzazione di un'area dalle caratteristiche ambientali straordinarie - aggiunge il primo cittadino - che finalmente è totalmente fruibile dai turisti che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze a Porto Torres e, soprattutto, dai nostri cittadini, che a quella spiaggia sono particolarmente affezionati".



