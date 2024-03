L'olio evo di Sardegna primeggia in Italia e in Europa

La Sardegna con il suo olio evo di qualità primeggia e si posiziona ai vertici nazionali e europei. In primis Accademia Olearia di Alghero della famiglia Fois e Masoni Becciu, azienda biologica di Villacidro guidata da Nicola Solinas e Valentina Deidda. A certificarlo sono le nuove e recenti vittorie in prestigiosi premi.

L'Accademia Olearia porta a casa consensi importanti da Firenze nella manifestazione Il Magnifico e si è classificato primo nella categoria Fruttato Medio per l'Olio evo Dop Sardegna Biologico al concorso Olio Capitale, organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Durante il Salone degli extravergini tipici e di qualità, l'Accademia Olearia ha ricevuto la menzione d'onore dall'organizzazione nazionale Assaggiatori Olio di Oliva per il "Riserva del produttore" Sardegna Dop e il Biologico. A questi si aggiungono le 5 Gocce della Guida Bibenda, gli Italy Food Awards e il concorso Monocultivaroliveoil ideato da Gino Celletti.

Masoni Becciu ha invece conquistato il 'Miglior olio d'Europa' al premio Il Magnifico. Un successo raggiunto con #Alphabetum, una produzione da uliveti di proprietà della varietà Nera di Villacidro, un olio caratterizzato da un profilo sensoriale elegante con note predominanti di pomodoro ed erbacee ma arricchito da un accenno di carciofo. È la prima volta che un'azienda sarda conquista questo premio. Masoni Becciu si è aggiudicata anche il premio come miglior olio insulare nella stessa manifestazione.

Riconoscimento infine per l'oleificio San Giuliano, storica azienda agricola del territorio di Alghero. L'olio Bosana Monocultivar, uno dei prodotti di punta dell'impresa, ha ricevuto la medaglia d'oro nel concorso Monocultivar Olive Oil Competition 2024.



