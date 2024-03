Contro la perdita di capelli da chemio un caso refrigerante

L'Asl di Sassari offrirà la possibilità ai pazienti di usare il casco refrigerante, che riduce la probabilità di perdere i capelli in caso di trattamenti chemioterapici. Oggi nel reparto di Oncologia medica dell'ospedale civile di Alghero alcune volontarie di Flamingo's Roads hanno consegnato il macchinario acquistato col contributo di cittadini e aziende.

"Un gesto generoso", commenta il direttore generale, Flavio Sensi. "Un dono tanto più importante perché viene da chi ha sofferto in prima persona gli effetti di una patologia oncologica", rimarca il direttore sanitario, Vito La Spina. "Il macchinario - aggiunge - consente ai pazienti di mantenere anche dinanzi alla malattia una qualità di vita congrua all'immagine che ognuno ha di sé". E Cristina Concas, presidente delle Flamingo's Roads, spiega che "l'iniziativa nasce dall'esigenza di riprendere in mano la nostra vita anche dinanzi a una malattia".

Il casco refrigerante consente di migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti oncologici durante la terapia farmacologica. Agisce attraverso il raffreddamento controllato del cuoio capelluto, ottenuto con una cuffia di silicone collegata a un impianto frigorifero compatto. "La diagnosi di tumore è un momento destabilizzante, i sanitari devono curare il corpo senza tralasciare l'anima e quel bagaglio emozionale che una diagnosi oncologica potrebbe innescare", precisa il responsabile di Oncologia di Alghero, Davide Santeufemia. "La caduta dei capelli è tra gli effetti collaterali meno accettati dai pazienti perché - chiarisce - altera la percezione di sé e rappresenta un segno visibile anche all'esterno del percorso di cura che si sta affrontando".

Nel 2023 nel Day Hospital di Oncologia ospedaliera ad Alghero sono stati erogati oltre mille trattamenti chemio e immunoterapici rispetto ai 646 dell'anno precedente, e sono stati eseguiti negli ambulatori della struttura oltre 4mila prestazioni tra prime visite, visite di follow-up, chemioterapie orali, trattamenti ormonali e consulenze in altri reparti.





