'Cessate il fuoco in Palestina', flash mob dopo Tosca a Cagliari

Flashmob pro Palestina ieri sera al teatro Lirico di Cagliari al termine della prima di Tosca da parte di alcune decine di attivisti. A sipario chiuso, luci in sala, stupore ma anche applausi hanno accolto una pioggia di volantini lanciati dalle balconate, uno striscione appeso con scritto "Cessate il fuoco" e bandiere palestinesi sventolanti in platea. Al grido di "Fermate la guerra" il flashmob organizzato dal Comitato Sardo di Solidarietà con la Palestina ha portato all'attenzione un tema importante come la pace.

Dagli echi della meravigliosa musica di Puccini a un improvviso irrompere della realtà presente con un atto dimostrativo che ha acceso i riflettori sulla tragedia di una guerra in atto. La manifestazione è durata pochi attimi. Il pubblico ha accolto come una ideale continuazione dello spettacolo la breve incursione che ha restituito al teatro la sua dimensione simbolica di centro della vita culturale della città.



