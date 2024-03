Calcio: Ranieri, il Cagliari ha messo tutto in campo

"Nel secondo tempo serviva rischiare di più. Abbiamo tirato in porta solo una volta ed eravamo in fuorigioco". Claudio Ranieri fa un'analisi schietta della sconfitta del suo Cagliari, uscito ko per 1-0 a Monza. "Siamo vaccinati a questo tipo di campionato, sappiamo che affronteremo grandi squadre e una alla volta vedremo cosa potremo fare". Ranieri prosegue: "Noi abbiamo questa qualità e ne siamo fieri, ma perdere 1-0 su punizione contro il Monza ci sta. Siamo una buona squadra che lotta per non retrocedere", prosegue Ranieri. "Volevamo fare bene di fronte a migliaia di sardi che sono venuti a sostenerci, ma siamo fieri di aver messo tutto in campo".



