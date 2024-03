"Un vile attacco alla comunità tutta". È la condanna di Alessandra Todde, governtrice in pectore della Regione Sardegna, a poche ore dall'esplosione di un ordigno davanti al Municipio di Ottana. "La violenza - spiega - non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità. Esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco e a tutti i cittadini di Ottana".



