Barca a vela rischia di affondare all'Asinara,occupanti in salvo

La guardia costiera di Porto Torres, nella notte, ha tratto in salvo i due occupanti di una barca a vela che stava per affondare nelle acque al largo dell'isola dell'Asinara. La sala operativa della capitaneria ha avviato i soccorsi dopo aver ricevuto l'sos lanciato via radio dall'imbarcazione, in difficoltà vicino a Punta Scorno.

Una motovedetta è subito partita dal porto mentre dalla sala operativa continuavano a mantenere il contatto radio con i due velistii, così da favorire la loro individuazione. Giunti a destinazione, i guardiacoste hanno messo in salvo gli occupanti: giunti a terra, sono stati assistiti e visitati da un'equipe medica.

La tempestività dell'intervento ha impedito che le condizioni del mare e la temperatura dell'acqua non trasformassero l'incidente in una tragedia. Sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire le cause per cui la barca stesse imbarcando acqua.



