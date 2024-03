Anche una strofa su Pavoletti nell'ultimo disco di Tony Effe

C'è anche una strofa dedicata al bomber del Cagliari Leonardo Pavoletti nell'ultimo disco di Tony Effe, uno dei più conosciuti trapper della scena nazionale.

La traccia, la numero nove, è quella che dà il titolo al lavoro, Icon. "Quanto sono fresco, capitano - questo un passaggio del brano - faccio gol come Pavoletti".

Tony Effe, ex membro delle Dark Polo Gang, è uno dei nomi più popolari della musica che piace soprattutto ai giovanissimi. Con numeri eccezionali: tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 2.2 milioni su follower su Instagram.

Nicolò Rapisarda, romano, è tifoso della Roma. Il suo produttore, Drillionaire, è un ex centrocampista che ha giocato tra Lega Pro e Serie B: si è ritirato a 24 anni per dedicarsi alla musica.

Il nuovo disco è uscito nella notte tra giovedì e venerdì. E Icon, il pezzo con la strofa su Pavoletti, è uno dei più importanti dell'album.

A rendere "iconica" la figura del bomber di Livorno anche a chi non è tifoso del Cagliari forse è stato il gol che ai rossoblù è valsa la promozione in A nella finale play-off con il Bari.

Ma sicuramente Tony Effe è stato influenzato anche dai gol decisivi di Pavo contro Frosinone e Sassuolo, tutti nei minuti di recupero.



